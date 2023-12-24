В Румынии произошло сильное землетрясение в 4,2 балла

Землетрясение произошло в Вранчанской сейсмической зоне, его толчки были ощутимы за 100 км.

Источник фото: life.kyiv24.news

В Румынии, в воскресенье, 24 декабря, в 08:06 по местному времени, произошло сильное землетрясение магнитудой 4,2 на глубине 96,8 км. Об этом сообщает румынский Национальный научно-исследовательский институт физики Земли (INCDFP).

Землетрясение зафиксировали в Вранчанской сейсмической зоне, точнее - в Вранче, на глубине 96,8 км. Толчки стихии ощущались неподалеку от таких населенных пунктов: 35 км к северу от Фочаны, 59 км к северу от Бузеу, 76 км к востоку от Сфанту-Георге, 87 км к востоку от Брашова, 95 км к юго-востоку от Барлада, 98 км к северо-востоку от Плоешти и 99 км к югу от Бакеу.

Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Источник фото: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

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