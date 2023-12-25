В Черкасской области пенсионерка занималась наркоторговлей

В Черкасской области правоохранительные органы сообщили о подозрении жительнице Уманского района по факту незаконного приобретения и сбыта наркотических средств.
Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 66-летняя женщина сбывала наркотические средства по месту жительства.
«Правоохранители задержали подозреваемую «на горячем», непосредственно во время сбыта ею очередной дозы наркотического средства – метадона», - пишет прокуратура.
В ходе обыска, проведены в доме женщины, обнаружены и изъяты наркотические средства, которые хранились с целью дальнейшего сбыта, денежные средства, 2 телефона, меченые купюры, пустые пакетики для фасовки и маленькие весы.
По ходатайству стороны обвинения суд применил к подозреваемой меру пресечения – содержание под стражей.
В случае доказательства вины ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
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