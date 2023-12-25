В Черкасской области пенсионерка занималась наркоторговлей

Пожилую женщину, которая сбывала наркотики, взяли под стражу.

В Черкасской области правоохранительные органы сообщили о подозрении жительнице Уманского района по факту незаконного приобретения и сбыта наркотических средств.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 66-летняя женщина сбывала наркотические средства по месту жительства.

«Правоохранители задержали подозреваемую «на горячем», непосредственно во время сбыта ею очередной дозы наркотического средства – метадона», - пишет прокуратура.

В ходе обыска, проведены в доме женщины, обнаружены и изъяты наркотические средства, которые хранились с целью дальнейшего сбыта, денежные средства, 2 телефона, меченые купюры, пустые пакетики для фасовки и маленькие весы.

По ходатайству стороны обвинения суд применил к подозреваемой меру пресечения – содержание под стражей.

В случае доказательства вины ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

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