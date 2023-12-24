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Подозреваемый составил завещание в пользу всех судей суда, чтобы помешать рассмотрению ходатайства о продлении сроков расследования

Собрание судей в ответ обратилось в Высший совет правосудия с уведомлением о вмешательстве в осуществление правосудия.

Возвращение судом поданной на email жалобы адвоката из-за того, что она не содержит подписи лица, без учета презумпции соответствия КЭП собственноручной, является нарушением УПК, - Верховный Суд

Верховный Суд констатировал, что возвращение поданной на электронную почту суда апелляционной жалобы защитника по мотивам того, что она не содержит подписи подавшего ее лица без проверки наличия КЭП и без учета презумпции соответствия квалифицированной электронной подписи собственноручной свидетельствует о допущении апелляционным судом существенных нарушений.

Верховная Рада одобрила законопроект, вводящий «двойную» подведомственность некоторых публично-правовых споров

Одно дело сможет попасть на рассмотрение и в административном, и в судебном порядке - Верховная Рада приняла за основу изменения, связанные с законом об админпроцедуре.

На кресла судей Верховного Суда и Высшего антикорсуда смогут претендовать действующие члены ВСП и ВККС

Сначала предлагалось, чтобы действующие члены Высшего совета правосудия и ВККС не могли претендовать на должности судей, однако в парламенте решили иначе.

НАГС: Европейская комиссия дает четкий сигнал о возобновлении конкурсов на государственную службу и реформе оплаты труда

Следует принять закон о реформе оплаты труда №8222, возобновить конкурсы на госслужбу и дать госслужащем удостоверения в Дії, - НАДС.

  1. В Украине

На Сумщине семья отравилась угарным газом, есть погибшие

15:53, 24 декабря 2023
В результате отравления угарным газом мужчина и его сын погибли, жена и дочь находятся в больнице.
На Сумщине семья отравилась угарным газом, есть погибшие
Источник фото: ГСЧС
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В городе Глухов Сумской области мужчина и его сын погибли от отравления угарным газом. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 20:35 23 декабря поступил вызов об отравлении угарным газом семьи, которая проживала в квартире многоэтажного дома в городе Глухов.

Известно, что в результате несчастного случая погибли муж и его сын, а жена и дочь находятся в больнице.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и представители аварийной газовой службы.

Во избежание подобных трагедий Госслужба обращается к гражданам с призывом ответственно относиться к эксплуатации газового оборудования, соблюдать правила безопасности и регулярно проверять его состояние. В случае выявления каких-либо недостатков или запаха газа в помещении, следует немедленно обращаться за квалифицированной помощью к специалистам и вызвать аварийную газовую службу.

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