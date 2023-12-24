На Сумщине семья отравилась угарным газом, есть погибшие

В результате отравления угарным газом мужчина и его сын погибли, жена и дочь находятся в больнице.

Источник фото: ГСЧС

В городе Глухов Сумской области мужчина и его сын погибли от отравления угарным газом. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 20:35 23 декабря поступил вызов об отравлении угарным газом семьи, которая проживала в квартире многоэтажного дома в городе Глухов.

Известно, что в результате несчастного случая погибли муж и его сын, а жена и дочь находятся в больнице.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и представители аварийной газовой службы.

Во избежание подобных трагедий Госслужба обращается к гражданам с призывом ответственно относиться к эксплуатации газового оборудования, соблюдать правила безопасности и регулярно проверять его состояние. В случае выявления каких-либо недостатков или запаха газа в помещении, следует немедленно обращаться за квалифицированной помощью к специалистам и вызвать аварийную газовую службу.

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