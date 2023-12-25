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  1. В Украине

29 декабря – последний банковский день для уплаты платежей в бюджет

08:19, 25 декабря 2023
Начиная со 2 января 2024 года, Казначейство в Системе электронных платежей НБУ будет работать в обычном режиме.
29 декабря – последний банковский день для уплаты платежей в бюджет
Фото: cvp.tax.gov.ua
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Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило, что последним банковским днем для зачисления платежей на счета, открытые в Казначействе, будет 29 декабря 2023 года. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в период с 30 декабря 2023 по 1 января 2024 включительно межбанковские платежные операции через Систему электронных платежей Национального банка Украины (далее - СЭП НБУ) от Казначейства и/или в адрес Казначейства не будут осуществляться (участники СЭП НБУ не смогут осуществлять платежи в адрес Казначейства, а Казначейство – в адрес участников СЭП НБУ).

«Сервис интеграции Казначейства с ГНС в части обмена информацией по единому счету, счетам, открытым в СЭА НДС и в системе электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового с 30 декабря 2023 года по 01 января 2024 года будет отключен», - говорится в сообщении.

Начиная со 2 января 2024 года, Казначейство в СЭП НБУ будет работать в обычном режиме.

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