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  1. В Україні

29 грудня – останній банківський день для сплати платежів до бюджету

08:19, 25 грудня 2023
Починаючи з 2 січня 2024 року Казначейство в Системі електронних платежів НБУ працюватиме у звичайному режимі.
29 грудня – останній банківський день для сплати платежів до бюджету
Фото: cvp.tax.gov.ua
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Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадало, що останнім банківським днем для зарахування платежів на рахунки, відкриті в Казначействі, буде 29 грудня 2023 року. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що у період з 30 грудня 2023 року по 1 січня 2024 року включно міжбанківські платіжні операції через Систему електронних платежів Національного банку України (далі - СЕП НБУ) від Казначейства та/або на адресу Казначейства не здійснюватимуться (учасники СЕП НБУ не зможуть здійснювати платежі на адресу Казначейства, а Казначейство - на адресу учасників СЕП НБУ).

«Сервіс інтеграції Казначейства з ДПС в частині обміну інформацією по єдиному рахунку, рахунках, відкритих в СЕА ПДВ та в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового з 30 грудня 2023 року по 01 січня 2024 року буде відключений», - сказано у повідомленні.

Починаючи з 2 січня 2024 року Казначейство в СЕП НБУ працюватиме у звичайному режимі.

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