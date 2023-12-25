Як підготуватися до тривалої поїздки на авто взимку: поради поліції

Національна поліція України дала громадянам декілька порад, як підготуватися до тривалої поїздки на транспортному засобі взимку.
- Якщо плануєте тривалу поїздку, обов’язково заїдьте на стацію технічного обслуговування і продіагностуйте транспортний засіб та усуньте недоліки у разі їхнього виявлення.
- Якщо разом з вами в авто будуть діти - подбайте про утримуючі системи для них. А також перевірте справність пасків. Безпека — найголовніше!
- Не забудьте взяти з собою запасне колесо чи спеціальний ремкомплект, якщо таке не передбачене заводом-виробником.
- Перевірте наявність таких речей: буксирувальний трос, вогнегасник, аптечка, знак аварійної зупинки, дроти для «прикурювання», лопата, каністра з бензином, омивач скла.
- Заправте повний бак і підтримуйте достатній рівень пального для можливості зігрітися обігрівачем у разі необхідності.
- Подбайте, щоб ваш телефон був зарядженим та не забудьте взяти зарядний пристрій.
- Візьміть запас їжі, води та термос з теплим напоєм.
- Стежте за прогнозом погоди, якщо повідомляють про несприятливі погодні умови, краще відмовитися від поїздки чи перепланувати її на інший період.
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