Як підготуватися до тривалої поїздки на авто взимку: поради поліції

У поліції зазначають, якщо прогнозують несприятливі погодні умови, краще відмовитися від поїздки чи перепланувати її на інший період.

Національна поліція України дала громадянам декілька порад, як підготуватися до тривалої поїздки на транспортному засобі взимку.

- Якщо плануєте тривалу поїздку, обов’язково заїдьте на стацію технічного обслуговування і продіагностуйте транспортний засіб та усуньте недоліки у разі їхнього виявлення.

- Якщо разом з вами в авто будуть діти - подбайте про утримуючі системи для них. А також перевірте справність пасків. Безпека — найголовніше!

- Не забудьте взяти з собою запасне колесо чи спеціальний ремкомплект, якщо таке не передбачене заводом-виробником.

- Перевірте наявність таких речей: буксирувальний трос, вогнегасник, аптечка, знак аварійної зупинки, дроти для «прикурювання», лопата, каністра з бензином, омивач скла.

- Заправте повний бак і підтримуйте достатній рівень пального для можливості зігрітися обігрівачем у разі необхідності.

- Подбайте, щоб ваш телефон був зарядженим та не забудьте взяти зарядний пристрій.

- Візьміть запас їжі, води та термос з теплим напоєм.

- Стежте за прогнозом погоди, якщо повідомляють про несприятливі погодні умови, краще відмовитися від поїздки чи перепланувати її на інший період.

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