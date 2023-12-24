Українці, які повертаються додому, отримають фінансування від Чехії

Чехія схвалила фінансові виплати для українських біженців, які повертаються додому.

Джерело фото: Укрінформ

Президент Чехії Петр Павел підписав зміни до закону lex Ukraine, який стосується статусу українців, що прибули до Чехії з моменту початку повномасштабного вторгнення росії на територію України. Про це йдеться на сайті президента Чехії.

Як ми писали раніше, ключова зміна, яка вноситься до закону, передбачає продовження тимчасового захистудля громадян України в Чехії до березня 2025 року, відповідно до рішення Ради Євросоюзу.

Поправки також передбачають надання фінансової підтримки біженцям із статусом тимчасового захисту під час їхнього повернення в Україну. Розмір цієї підтримки буде визначений урядом Чехії. Однак, для отримання такої допомоги особи можуть звернутися лише один раз та не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку тимчасового захисту, а саме до кінця 2024 року.

У випадку, якщо ці особи пізніше прагнуть отримати довгострокову візу в Чехії, вони будуть зобов'язані повернути половину суми, яку чеський уряд надав для їхнього повернення на батьківщину.

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