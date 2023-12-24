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Сторона захисту послідовно стверджувала, що засуджений був спровокований вести розмови про передачу хабаря поведінкою екс-голови ДАЗВ, яка діяла під контролем органу розслідування.

Перерахунок пенсії судді у відставці: Верховний Суд застосував аналогію під час розгляду справи

Верховний Суд розглянув справу за позовом судді у відставці до про визнання протиправною відмови у видачі позивачу довідки про суддівську винагороду для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, виходячи з розміру суддівської винагороди судді Касаційного цивільного суду.

Суд не надав відповіді на інформаційний запит стосовно судової справи, бо не працював Реєстр, - Верховний Суд виснував, чи є це поважною причиною

Тимчасове призупинення публічного доступу до Реєстру і сервісів не є обставиною непереборної сили, оскільки суд має доступ до справи у паперовому вигляді, а тому може надати позивачу запитувані ним відомості без звернення до вказаних Реєстру та сервісів, - КАС ВС відмовив райсуду в задоволенні касаційної скарги.

Підозрюваний склав заповіт на користь усіх суддів суду, щоб завадити розгляду клопотання про продовження строку розслідування

Збори суддів у відповідь звернулися у Вищу раду правосуддя з повідомленням про втручання у здійснення правосуддя.

Повернення поданої на email суду скарги адвоката, бо вона не містить підпису особи, без врахування презумпції відповідності КЕП власноручному, є порушенням КПК, - Верховний Суд

Верховний Суд констатував, що повернення поданої на електронну пошту суду апеляційної скарги захисника з мотивів того, що вона не містить підпису особи, яка її подала, без перевірки наявності КЕП та без врахування презумпції відповідності кваліфікованого електронного підпису власноручному свідчить про допущення апеляційним судом істотних порушень КПК.

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Українці, які повертаються додому, отримають фінансування від Чехії

22:30, 24 грудня 2023
Чехія схвалила фінансові виплати для українських біженців, які повертаються додому.
Українці, які повертаються додому, отримають фінансування від Чехії
Джерело фото: Укрінформ
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Президент Чехії Петр Павел підписав зміни до закону lex Ukraine, який стосується статусу українців, що прибули до Чехії з моменту початку повномасштабного вторгнення росії на територію України. Про це йдеться на сайті президента Чехії.

Як ми писали раніше, ключова зміна, яка вноситься до закону, передбачає продовження тимчасового захистудля громадян України в Чехії до березня 2025 року, відповідно до рішення Ради Євросоюзу.

Поправки також передбачають надання фінансової підтримки біженцям із статусом тимчасового захисту під час їхнього повернення в Україну. Розмір цієї підтримки буде визначений урядом Чехії. Однак, для отримання такої допомоги особи можуть звернутися лише один раз та не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку тимчасового захисту, а саме до кінця 2024 року.

У випадку, якщо ці особи пізніше прагнуть отримати довгострокову візу в Чехії, вони будуть зобов'язані повернути половину суми, яку чеський уряд надав для їхнього повернення на батьківщину.

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