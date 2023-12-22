Чехія схвалила продовження захисту для українців і ввела зміна

До пакету законів під назвою «Lex Ukrajina» внесено поправки.

Джерело фото: НСН

Верхня палата чеського парламенту проголосувала за подовження тимчасового захисту для українців, які шукають притулку від російського військового вторгнення. Це рішення, як очікується, буде діяти до кінця березня 2025 року після того, як законопроект підпише президент Чехії Петр Павел. Про це повідомляє proukrainu.blesk.cz.

Нововведення передбачає скорочення терміну безоплатного тимчасового проживання для біженців та посилення правил у разі депортації. Це стосується поправки до пакету законів під назвою "Lex Ukrajina". Згідно з цим законопроектом, процедура подовження тимчасового захисту буде майже аналогічною до поточного року.

Тимчасовий захист надає можливість біженцям отримати доступ до державного медичного страхування, освіти та працевлаштування. Згідно із законопроектом, для подальшого отримання такого захисту українці спочатку повинні будуть зареєструватися онлайн - з січня до 15 березня наступного року. Після цього вони повинні будуть особисто відвідати офіс міграційного департаменту Чехії для отримання візової наклейки, яка підтвердить їхній статус. Цей етап реєстрації вимагає від українців з'являтися до кінця вересня 2024 року. Крім того, біженці повинні будуть надати нове підтвердження місця проживання з офіційно завіреним підписом власника або орендодавця.

За даними гарантійного комітету Сенату, до Чехії щотижня прибуває до 2 тисяч українців, і до кінця поточного року кількість біженців із тимчасовим захистом може сягнути 390 тисяч. Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан повідомив сенаторам, що до 180 тисяч українців виразили бажання залишитися в Чехії назавжди.

Згідно з новою поправкою, українські біженці, які будуть піддані депортації, втрачатимуть можливість користуватися тимчасовим захистом у Чехії. Закон встановлює, що депортація буде здійснюватися після закінчення тимчасового захисту в Чехії. Відповідно до чинного закону, вирок про депортацію не виконується до завершення тимчасового захисту в Чехії для особи, яка була засуджена.

Українці з тимчасовим захистом наразі мають право на безоплатне тимчасове проживання протягом максимум 150 днів. Винятком є вразливі категорії, які можуть скористатися цією послугою без обмежень. З вересня наступного року термін проживання в цьому житлі скоротять до 90 днів для всіх. Усі біженці, які на момент 1 вересня 2024 року вичерпають 90-денний термін, повинні будуть залишити це тимчасове проживання або, за згодою власника житла, перейти на стандартні умови проживання та оплачувати його, йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

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