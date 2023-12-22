Зеленський призначив Максима Сандигу заступником Голови АМКУ - державним уповноваженим

Максима Сандигу призначили заступником Голови Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим.

Джерело фото: dn.gov.ua

Президент Володимир Зеленський Указом №833/2023 у п’ятницю, 22 грудня, звільнив Максима Сандигу з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України та в цей же день підписав Указ №841/2023 про його призначення заступником Голови АМКУ - державним уповноваженим.

Відповідні Укази оприлюднені на сайті Глави держави.

Нагадаємо, що призначення Максима Сандиги уповноваженим Антимонопольного комітету України відбулося 18 грудня.

Як відомо, у 2007 році Максим Садига закінчив Академію адвокатури України, за спеціальністю «Правознавство», а у 2011 році – Національну академія прокуратури України, за спеціальністю правознавство, освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр права.

Працював помічником прокурора Деснянського району Києва, слідчим та старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України. З 2021 року займав посаду заступника голови Донецької ОВА Павла Кириленка з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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