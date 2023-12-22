Зеленский назначил Максима Сандыгу заместителем Главы АМКУ - государственным уполномоченным

Максим Сандыга был назначен заместителем Главы Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным.

Источник фото: dn.gov.ua

Президент Владимир Зеленский Указом №833/2023 в пятницу, 22 декабря, уволил Максима Сандыгу с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины и в этот же день подписал Указ №841/2023 о его назначении заместителем Главы АМКУ - государственным уполномоченным.

Соответствующие Указы обнародованы на сайте Главы государства.

Напомним, назначение Максима Сандыги уполномоченным Антимонопольного комитета Украины состоялось 18 декабря.

Как известно, в 2007 году Максим Садыга окончил Академию адвокатуры Украины, по специальности «Правоведение», а в 2011 году – Национальную академию прокуратуры Украины, по специальности правоведение, образовательно-квалификационный уровень – магистр права.

Работал помощником прокурора Деснянского района Киева, следователем и старшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины. С 2021 года занимал должность заместителя председателя Донецкой ОВА Павла Кириленко по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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