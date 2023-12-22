В Воздушных силах прокомментировали уничтожение российских Су-34: Блестящая спланированная операция

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что в рф десятки таких самолетов, также их продолжают производить.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отреагировал на уничтожение на южном направлении трех российских истребителей-бомбардировщиков Су-34, назвав это блестяще спланированной операцией.

"Блестяще в очередной раз спланированная операция по уничтожению врага на подступах к нашему государству... На этот раз сразу три самолета на южном направлении, такого давно не было. Су-34 давно не попадал в нашу с вами положительную статистику", - сказал Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, у россиян есть десятки таких самолетов, они продолжают их производить. Это одни из новейших бортов на вооружении армии рф. Именно из них оккупанты наносят удары авиационными бомбами и ракетами.

"Я думаю, что не менее 50 млн долларов такая машина может стоить. Это самая низкая цена, истребители – это авиационные комплексы, чрезвычайно технологическая вещь", - добавил спикер.

Напомним, что 22 декабря на южном направлении ВСУ уничтожили три Су-34, оккупанты жалуются на "черный день в ВКС".

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