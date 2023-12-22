Украинские воины уничтожили три российских истребителя Су-34

На южном направлении ВСУ сбили три истребителя-бомбардировщика Су-34.

22 декабря украинские военные сбили на южном направлении три российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Детали операции пока неизвестны.

«Ночью 22 декабря 2023 года на куске сбитого «шахеда» с серией «ЬИ» получил послание от оккупантов: «с*охните с*ки». Великолепная идея! Вот вам наш ответ! Сегодня в полдень на Южном направлении – минус три российских истребителя-бомбардировщика Су-34! Вечного полета «братья»!», – говорится в сообщении.

В российских Телеграм-каналах публикуют фото, сделанные, вероятно, на месте падения истребителей. Также они жалуются на «черный день для ВКС».

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