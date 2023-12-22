Українські воїни знищили три російські винищувачі Су-34

На південному напрямку ЗСУ збили три винищувача-бомбардувальника Су-34.

22 грудня українські військові збили на південному напрямку три російські винищувача-бомбардувальника Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Деталі операції поки невідомі.

«Уночі 22 грудня 2023 року на шматку збитого «шахеда» із серією «ЬІ» отримав послання від окупантів: «с*охните с*ки». Чудова ідея! Ось вам наша відповідь! Сьогодні опівдні на Південному напрямку напрямку – мінус три російські винищувача-бомбардувальника Су-34! Вечного полета «братья»!», - йдеться у повідомленні.

У російських Телеграм-каналах публікують фото, зроблені, ймовірно, на місці падіння винищувачів. Також вони скаржаться на «чорний день для ВКС».

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