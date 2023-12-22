Для держслужбовців, правоохоронців та прокурорів приберуть право на відстрочку при постановці на військовий облік

Але відстрочку будуть мати всі науковці із вченими званням.

Всі науковці з вченими званням, здобувачі послідовної вищої освіти, яким не більше або рівно 30 років і викладачі, які працюють на повну ставку, матимуть право на відстрочку (але це не підстава для звільнення) від призову. Про це розповіла заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки Мар’яна Безугла, коментуючи майже фінальну редакцію законопроекту про посилення мобілізації.

Однак при цьому, за її словами, прибирається право на відстрочку при постановці на військовий облік для:

держслужбовців,

правоохоронців,

прокурорів,

ДВС.

Зміняться умови бронювання.

«КМУ – перегляд заброньованих.

нові критерії для бронювання в державних органах (від 25 до 50 відсотків)», - розповіла Мар’яна Безугла.

У законопроекті також передбачено, що «прийняття на державну службу та у правоохоронні органи буде тільки у разі, якщо проходив базову військову підготовку або базову військову службу».

Раніше депутат провела опитування на предмет того, чи вважають її читачі, що умовою обіймання посади держслужбовця та правоохоронця тепер має бути проходження військової служби.

Нагадаємо, 21 грудня вона опублікувала зауваження Головнокомандувача Валерія Залужного на вказаний законопроект.

Автор: Наталя Мамченко

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