Для госслужащих, правоохранителей и прокуроров уберут право на отсрочку при постановке на военный учет

Но отсрочку будут иметь все ученые с ученым званием.

Все ученые с учеными званиями, соискатели последовательного высшего образования, которым не более или ровно 30 лет и преподаватели, работающие на полную ставку, будут иметь право на отсрочку (но это не основание для освобождения) от призыва. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая, комментируя почти финальную редакцию законопроекта об усилении мобилизации.

Однако при этом, по ее словам, убирается право на отсрочку при постановке на военный учет:

госслужащих,

правоохранителей,

прокуроров,

ГИС.

Изменятся условия бронирования.

«КМУ – просмотр забронированных.

новые критерии для бронирования в государственных органах (от 25 до 50 процентов)», - рассказала Марьяна Безуглая.

В законопроекте также предусмотрено, что «принятие на государственную службу и правоохранительные органы будет только в случае, если проходил базовую военную подготовку или базовую военную службу».

Ранее депутат провела опрос на предмет того, считают ли ее читатели, что условием занимания должности госслужащего и правоохранителя теперь должно быть прохождение военной службы.

Напомним, 21 декабря она опубликовала замечания Главнокомандующего Валерия Залужного по указанному законопроекту.

Автор: Наталья Мамченко

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