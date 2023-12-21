Стало известно, какие замечания предоставил Валерий Залужный к законопроекту об усилении мобилизации, документ

Перемещать служащих ТЦК не нужно, ротация невозможна, а нормы, которые дают основания для освобождения инвалидам II группы, нужно изъять, - Марьяна Безуглая опубликовала письмо Валерия Залужного по законопроекту о мобилизации.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая опубликовала письмо Главнокомандующего Вооруженными Силами Валерия Залужного, в котором он высказывает свои замечания на законопроект об усилении мобилизации.

Итак, в письме, датированном 20 декабря, говорится, что Генштаб Вооруженных Сил Украины совместно с рабочей группой Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности прорабатывает законопроект «об усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».

По результатам обработки «практически все нормы законопроекта учитывали потребности ВСУ», говорится в письме.

В то же время в законопроект, как отмечается в письме, включены определенные нормы, «которые не отвечают интересам ВСУ и не способствуют обеспечению обороноспособности государства».

В частности, законопроектом предусмотрено:

Обязательную ротацию военнослужащих, принимающих непосредственное участие в отпоре вооруженной агрессии против Украины для отдыха и восстановления боеспособности не позднее чем через 3 месяца непрерывного участия по решению военного командования

Предоставление дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 дней военнослужащим, которые после введения военного положения проходили в течение 24 месяцев непрерывную военную службу, принимали непосредственное участие в боевых действиях не менее 12 месяцев и изъявили желание для дальнейшего прохождения военной службы.

Как указывается в письме за подписью Валерия Залужного, в условиях отсутствия обученного человеческого ресурса для проведения ротаций военнослужащих, непосредственно участвующих в отпоре агрессии, невозможно определить конкретные сроки таких ротаций.

В настоящее время практически все воинские части боевого состава находятся в районах выполнения задач, отмечает Генштаб.

Кроме того, в условиях отсутствия гарантированного призыва человеческого ресурса к составляющим Сил обороны невозможно унормировать вопрос предоставления длительного отпуска военнослужащих, принимающих непосредственное участие в отпоре.

Поэтому Генштаб предлагает эти нормы «исключить, какие такие, которые на сегодняшний день не могут быть применены».

Кроме того, законопроектом предусмотрено назначение военнослужащих, которые призваны на военную службу во время мобилизации на особый период и имеют военно-учетную специальность по инженерному направлению, на должности исключительно согласно приобретенного образования и специальности.

Генштаб отмечает, что в связи с критической ограниченностью мобилизационного ресурса, это нецелесообразно.

Также законопроектом предусмотрено перемещение военнослужащих, проходящих военную службу на должностях в ТЦК (бывших «военкоматах») на другие должности в воинские части через три года службы в ТЦК, кроме военнослужащих с инвалидностью, военнослужащих-женщин, операторов Единого государственного реестра призывников. Повторное назначение в ТЦК таких военнослужащих осуществляется в порядке продвижения по службе, но не ранее чем через три года.

По мнению Генштаба, такое перемещение служащих ТЦК нецелесообразно, потому что «невозможно сохранение опыта» и это «разрушит систему военного учета».

Также Генштаб предлагает изъять из законопроекта нормы, предоставляющие основания для освобождения инвалидам ІІ группы.

Кроме того, законопроектом предусмотрена норма о взятии всех женщин на военный учет призывников и военнообязанных.

Указанная норма, по мнению Генштаба, может привести к негативным последствиям, в частности, увеличению вдвое нагрузки на ТЦК, значительному увеличению нагрузки на учреждения здравоохранения и определенному резонансу в обществе.

Поэтому, по мнению Генштаба, нужно оставить нормы как есть, а к таким предложениям вернуться уже после войны.

Подытоживая, Валерий Залужный попросил ускорить регистрацию законопроекта и его рассмотрение парламентом.

Ниже приводим само письмо.

Автор: Наталья Мамченко

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