Стало відомо, які зауваження надав Валерій Залужний до законопроекту про посилення мобілізації, документ

Переміщувати службовців ТЦК не треба, ротація неможлива, а норми, що надають підстави для звільнення інвалідам ІІ групи, треба вилучити, - Мар’яна Безугла опублікувала лист Валерія Залужного стосовно законопроекту про мобілізацію.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Мар’яна Безугла опублікувала лист Головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного, в якому він висловлює свої зауваження на законопроект про посилення мобілізації.

Отже, у листі, датованим 20 грудня, йдеться про те, що Генштаб Збройних Сил України спільно з робочою групою Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки опрацьовує законопроект «щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби».

За результатами опрацювання «практично усі норми законопроекту враховували потреби ЗСУ», вказано у листі.

Водночас до законопроекту, як зазначається у листі, включені певні норми, «які не відповідають інтересам ЗСУ та не сприяють забезпеченню обороноздатності держави».

Зокрема, законопроектом передбачено:

Обов’язкову ротацію військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у відсічі збройної агресії проти України для відпочинку та відновлення боєздатності не пізніше, ніж через 3 місяці безперервної участі за рішенням військового командування

Надання додаткової відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 днів військовослужбовцям, які після введення воєнного стану проходили протягом 24 місяців безперервну військову службу, брали безпосередню участь у бойових діях не менше 12 місяців та виявили бажання для подальшого проходження військової служби.

Як вказується у листі за підписом Валерія Залужного, в умовах відсутності навченого людського ресурсу для проведення ротацій військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у відсічі агресії, неможливо визначити конкретні терміни таких ротацій.

На цей час практично усі військові частини бойового складу знаходяться в районах виконання завдань, зазначає Генштаб.

Крім того, в умовах відсутності гарантованого призову людського ресурсу до складових Сил оборони, неможливо унормувати питання надання довготривалої відпустки військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у відсічі.

Тому Генштаб пропонує ці норми «вилучити, які такі, що на сьогодні не можуть бути застосовані».

Крім того, законопроектом передбачено призначення військовослужбовців, які призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період та мають військово-облікову спеціальність за інженерним напрямком, на посади виключно до набутої освіти та спеціальності.

Генштаб тут зазначає, що у зв’язку з критичною обмеженістю мобілізаційного ресурсу, це недоцільно.

Також законопроектом передбачено переміщення військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах у ТЦК (колишніх «військкоматах») на інші посади до військових частин через три роки служби у ТЦК, крім військовослужбовців з інвалідністю, військовослужбовців-жінок, операторів Єдиного державного реєстру призовників. Повторне призначення до ТЦК таких військовослужбовців здійснюється в порядку просування по службі, але не раніше, ніж через три роки.

На думку Генштабу, таке переміщення службовців ТЦК є недоцільним, бо «унеможливить збереження досвіду» та «зруйнує систему військового обліку».

Також Генштаб пропонує вилучити із законопроекту норми, що надають підстави для звільнення інвалідам ІІ групи.

Крім того, законопроектом передбачено норму щодо взяття всіх жінок на військовий облік призовників та військовозобов’язаних.

Зазначена норма, на думку Генштабу, може призвести до негативних наслідків, зокрема, збільшення удвічі навантаження на ТЦК, значного збільшення навантаження на заклади охорони здоров’я та певного резонансу у суспільстві.

Тому, на думку Генштабу, треба залишити норми, як є, а до таких пропозицій повернутися вже після війни.

Підсумовуючи, Валерій Залужний попросив прискорити реєстрацію законопроекту та його розгляд парламентом.

Нижче наводимо сам лист.

Автор: Наталя Мамченко

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