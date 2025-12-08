Чому ТЦК стали мішенню для нападів: військовий омбудсмен Решетилова назвала головну причину

Решетилова пояснила, що хвиля агресії виникла через відсутність своєчасної правової та моральної реакції на перші напади.

Військовий омбудсмен Ольга Решетилова заявила, що проблеми та недоліки мобілізаційного процесу не можуть бути підставою для агресії чи нападів на військовослужбовців ТЦК, які виконують критично важливі функції для оборони держави.

Вона підкреслила, що перші інциденти зафіксовано ще у 2023 році, а ситуація погіршилася через відсутність своєчасної правової оцінки та морального осуду таких дій.

«Ми вчасно не зупинили це, ми вчасно не дали оцінку цим нападам як правову, так і щодо морального осуду», — зазначила омбудсмен в ефірі телемарафону

Решетилова також зауважила, що негативне ставлення до працівників ТЦК у деяких громадах частково підігрівається російськими ІПСО, однак відповідальність за розвиток цього явища лежить і на державі, і на суспільстві.

За її словами, ситуація поступово переростає у затяжний соціальний конфлікт, який потребує нового суспільного договору.

«Одна частина суспільства воює, підтримує армію і максимально стримує ворога. Інша частина суспільства ворогів шукає там, де до них легше дотягнутися. І зробили ворогів з ТЦК», — підсумувала Решетилова.

Раніше Ольга Решетилова повідомила про факти масового порушення прав військовослужбовців у деяких штурмових полках.Вона зазначила, що перевірки виявили випадки побиття, незаконного позбавлення волі, погроз життю і здоров’ю військових та їхніх рідних.

Також Решетилова заявила, що держава повинна негайно реформувати систему мобілізації, оскільки покладання цих функцій на військовослужбовців ТЦК є помилковим і небезпечним.

