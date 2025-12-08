Почему ТЦК стали мишенью для нападений: военный омбудсмен Решетилова назвала главную причину
Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что проблемы и недостатки мобилизационного процесса не могут быть основанием для агрессии или нападений на военнослужащих ТЦК, которые выполняют критически важные функции для обороны государства.
Она подчеркнула, что первые инциденты были зафиксированы еще в 2023 году, а ситуация ухудшилась из-за отсутствия своевременной правовой оценки и морального осуждения подобных действий.
«Мы вовремя не остановили это, мы вовремя не дали оценку этим нападениям как правовую, так и в отношении морального осуждения», — отметила омбудсмен в эфире телемарафона.
Решетилова также указала, что негативное отношение к работникам ТЦК в некоторых громадах частично подогревается российскими ИПСО, однако ответственность за развитие этого явления лежит и на государстве, и на обществе.
По ее словам, ситуация постепенно перерастает в затяжной социальный конфликт, который требует нового общественного договора.
«Одна часть общества воюет, поддерживает армию и максимально сдерживает врага. Другая часть общества врагов ищет там, где до них легче дотянуться. И сделали врагов из ТЦК», — подытожила Решетилова.
Ранее Ольга Решетилова сообщила о фактах массового нарушения прав военнослужащих в некоторых штурмовых полках. Она отметила, что проверки выявили случаи побоев, незаконного лишения свободы, угроз жизни и здоровью военных и их родственников.
Также Решетилова заявила, что государство должно немедленно реформировать систему мобилизации, поскольку возложение этих функций на военнослужащих ТЦК является ошибочным и опасным.
