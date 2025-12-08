Почему ТЦК стали мишенью для нападений: военный омбудсмен Решетилова назвала главную причину

Решетилова объяснила, что волна агрессии возникла из-за отсутствия своевременной правовой и моральной реакции на первые нападения.

Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что проблемы и недостатки мобилизационного процесса не могут быть основанием для агрессии или нападений на военнослужащих ТЦК, которые выполняют критически важные функции для обороны государства.

Она подчеркнула, что первые инциденты были зафиксированы еще в 2023 году, а ситуация ухудшилась из-за отсутствия своевременной правовой оценки и морального осуждения подобных действий.

«Мы вовремя не остановили это, мы вовремя не дали оценку этим нападениям как правовую, так и в отношении морального осуждения», — отметила омбудсмен в эфире телемарафона.

Решетилова также указала, что негативное отношение к работникам ТЦК в некоторых громадах частично подогревается российскими ИПСО, однако ответственность за развитие этого явления лежит и на государстве, и на обществе.

По ее словам, ситуация постепенно перерастает в затяжной социальный конфликт, который требует нового общественного договора.

«Одна часть общества воюет, поддерживает армию и максимально сдерживает врага. Другая часть общества врагов ищет там, где до них легче дотянуться. И сделали врагов из ТЦК», — подытожила Решетилова.

Ранее Ольга Решетилова сообщила о фактах массового нарушения прав военнослужащих в некоторых штурмовых полках. Она отметила, что проверки выявили случаи побоев, незаконного лишения свободы, угроз жизни и здоровью военных и их родственников.

Также Решетилова заявила, что государство должно немедленно реформировать систему мобилизации, поскольку возложение этих функций на военнослужащих ТЦК является ошибочным и опасным.

