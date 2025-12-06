В Сухопутных войсках о побоях в штурмовых подразделениях: случаи точечные, но их расследуют

В командовании заявили, что речь идет о единичных инцидентах, однако все зафиксированные нарушения переданы на правовую оценку и дальнейшее расследование.

Командование Сухопутных войск ВСУ отреагировало на информацию о нарушениях прав военнослужащих, выявленных во время проверок в отдельных штурмовых подразделениях. В ведомстве заявили, что эти материалы требуют дальнейшей правовой оценки.

Там подчеркнули, что речь идет об отдельных подразделениях, а не о системе в целом. Там заверяют: большинство командиров и военнослужащих соблюдают военные стандарты, сохраняют дисциплину и уважение к побратимам.

Командование подчеркнуло, что работа Военного омбудсмена подтверждает эффективность механизмов контроля в оборонном секторе:

«Работа Военного омбудсмена демонстрирует то, что механизмы контроля в оборонном секторе действуют и способны выявлять проблемы там, где они возникают. Важно, что речь идется об отдельных подразделениях, а не о системе в целом. Большинство командиров и военнослужащих соблюдают военные стандарты, сохраняют дисциплину и уважение к побратимам. Материалы, переданные правоохранительным органам, должны получить дальнейшую правовую оценку в установленном порядке».

В командовании указали, что вопросы защищенности военнослужащих и соответствия службы стандартам являются принципиальными: «Контроль, прозрачность и реагирование на сигналы позволяют укреплять войско даже в самые трудные времена».

Ранее Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила о фактах массового нарушения прав военнослужащих в некоторых штурмовых полках. В интервью «Левому берегу» она отметила, что проверки выявили случаи побоев, незаконного лишения свободы, угроз жизни и здоровью военных и их родственников.

Также Решетилова заявила, что государство должно немедленно реформировать систему мобилизации, поскольку возложение этих функций на военнослужащих ТЦК является ошибочным и опасным.

