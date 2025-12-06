  1. В Украине

В Сухопутных войсках о побоях в штурмовых подразделениях: случаи точечные, но их расследуют

09:12, 6 декабря 2025
В командовании заявили, что речь идет о единичных инцидентах, однако все зафиксированные нарушения переданы на правовую оценку и дальнейшее расследование.
В Сухопутных войсках о побоях в штурмовых подразделениях: случаи точечные, но их расследуют
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Командование Сухопутных войск ВСУ отреагировало на информацию о нарушениях прав военнослужащих, выявленных во время проверок в отдельных штурмовых подразделениях. В ведомстве заявили, что эти материалы требуют дальнейшей правовой оценки.

Там подчеркнули, что речь идет об отдельных подразделениях, а не о системе в целом. Там заверяют: большинство командиров и военнослужащих соблюдают военные стандарты, сохраняют дисциплину и уважение к побратимам.

Командование подчеркнуло, что работа Военного омбудсмена подтверждает эффективность механизмов контроля в оборонном секторе:

«Работа Военного омбудсмена демонстрирует то, что механизмы контроля в оборонном секторе действуют и способны выявлять проблемы там, где они возникают. Важно, что речь идется об отдельных подразделениях, а не о системе в целом. Большинство командиров и военнослужащих соблюдают военные стандарты, сохраняют дисциплину и уважение к побратимам. Материалы, переданные правоохранительным органам, должны получить дальнейшую правовую оценку в установленном порядке».

В командовании указали, что вопросы защищенности военнослужащих и соответствия службы стандартам являются принципиальными: «Контроль, прозрачность и реагирование на сигналы позволяют укреплять войско даже в самые трудные времена».

Ранее Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила о фактах массового нарушения прав военнослужащих в некоторых штурмовых полках. В интервью «Левому берегу» она отметила, что проверки выявили случаи побоев, незаконного лишения свободы, угроз жизни и здоровью военных и их родственников.

Также Решетилова заявила, что государство должно немедленно реформировать систему мобилизации, поскольку возложение этих функций на военнослужащих ТЦК является ошибочным и опасным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные армия военнослужащие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде активно продвигают законопроект о гражданстве судей, их помощников и присяжных

Верховная Рада взялась устранить законодательные пробелы, которые годами позволяли чиновникам иметь двойное гражданство.

Земля фермерского хозяйства не наследуется: ВС разъяснил, что постоянное пользование остается за СФХ

ВС отклонил кассационную жалобу наследника, который требовал признать за собой право пожизненного наследуемого владения на земельный участок.

В Раде готовятся обновить правила аренды государственного и коммунального имущества – что предусматривает документ

Как цифровая революция изменит аренду государственного имущества: что обещает новый законопроект.

Усыновление через границы: как судебное решение в Польше обрело силу в Украине

Украинский суд признал постановление польского суда, закрепив правовой статус малолетнего ребенка.

В Украине урегулируют порядок выплаты вознаграждения разоблачителям коррупции: что предлагает законопроект 14274

В Раде предлагают обновить правила выплаты вознаграждений обличителям коррупции.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]