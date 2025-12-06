В Сухопутних військах про побиття у штурмових підрозділах: випадки точкові, але їх розслідують

У командуванні заявили, що йдеться про поодинокі інциденти, однак усі зафіксовані порушення передано на правову оцінку та подальше розслідування.

Командування Сухопутних військ ЗСУ відреагувало на інформацію про порушення прав військовослужбовців, виявлені під час перевірок в окремих штурмових підрозділах. У відомстві заявили, що ці матеріали потребують подальшої правової оцінки.

Там підкреслили, що йдеться про окремі підрозділи, а не про систему в цілому. Там запевняють: більшість командирів та військовослужбовців дотримуються військових стандартів, зберігають дисципліну та повагу до побратимів.

Командування наголосило, що робота Військового омбудсмана підтверджує ефективність механізмів контролю в оборонному секторі:

«Робота Військового омбудсмана демонструє те, що механізми контролю в оборонному секторі діють і здатні виявляти проблеми там, де вони виникають. Важливо, що йдеться про окремі підрозділи, а не про систему в цілому. Більшість командирів та військовослужбовців дотримуються військових стандартів, зберігають дисципліну та повагу до побратимів. Матеріали, передані правоохоронним органам, мають отримати подальшу правову оцінку у встановленому порядку».

У командуванні вказали, що питання захищеності військових і відповідності служби стандартам є принциповими: «Контроль, прозорість і реагування на сигнали дозволяють зміцнювати військо навіть у найважчі часи».

Раніше Військовий омбудсмен Ольга Решетилова повідомила про факти масового порушення прав військовослужбовців у деяких штурмових полках. В інтерв’ю «Лівому берегу» вона зазначила, що перевірки виявили випадки побиття, незаконного позбавлення волі, погроз життю і здоров’ю військових та їхніх рідних.

Також Решетилова заявила, що держава повинна негайно реформувати систему мобілізації, оскільки покладання цих функцій на військовослужбовців ТЦК є помилковим і небезпечним.

