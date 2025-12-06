В Сухопутних військах про побиття у штурмових підрозділах: випадки точкові, але їх розслідують
Командування Сухопутних військ ЗСУ відреагувало на інформацію про порушення прав військовослужбовців, виявлені під час перевірок в окремих штурмових підрозділах. У відомстві заявили, що ці матеріали потребують подальшої правової оцінки.
Там підкреслили, що йдеться про окремі підрозділи, а не про систему в цілому. Там запевняють: більшість командирів та військовослужбовців дотримуються військових стандартів, зберігають дисципліну та повагу до побратимів.
Командування наголосило, що робота Військового омбудсмана підтверджує ефективність механізмів контролю в оборонному секторі:
«Робота Військового омбудсмана демонструє те, що механізми контролю в оборонному секторі діють і здатні виявляти проблеми там, де вони виникають. Важливо, що йдеться про окремі підрозділи, а не про систему в цілому. Більшість командирів та військовослужбовців дотримуються військових стандартів, зберігають дисципліну та повагу до побратимів. Матеріали, передані правоохоронним органам, мають отримати подальшу правову оцінку у встановленому порядку».
У командуванні вказали, що питання захищеності військових і відповідності служби стандартам є принциповими: «Контроль, прозорість і реагування на сигнали дозволяють зміцнювати військо навіть у найважчі часи».
Раніше Військовий омбудсмен Ольга Решетилова повідомила про факти масового порушення прав військовослужбовців у деяких штурмових полках. В інтерв’ю «Лівому берегу» вона зазначила, що перевірки виявили випадки побиття, незаконного позбавлення волі, погроз життю і здоров’ю військових та їхніх рідних.
Також Решетилова заявила, що держава повинна негайно реформувати систему мобілізації, оскільки покладання цих функцій на військовослужбовців ТЦК є помилковим і небезпечним.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.