  1. В Україні

Без світла наразі споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях — Міненерго

10:54, 8 грудня 2025
В Міненерго нагадали, що сьогодні у всіх регіонах з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Фото: freepik.com
 Міністерство енергетики України повідомило ситуацію в енергосистемі на 8 грудня.

Зазначається, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

«Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання», - йдеться у заяві.

В Міненерго підкреслили, що сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

«Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему», - додали у міністерстві.

