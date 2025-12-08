  1. В Украине

10:54, 8 декабря 2025
В Минэнерго напомнили, что сегодня во всех регионах с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Без света сейчас потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях — Минэнерго
Фото: freepik.com
Министерство энергетики Украины сообщило ситуацию в энергосистеме на 8 декабря.

Отмечается, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры на утро без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

«Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение», — говорится в заявлении.

В Укрэнерго подчеркнули, что сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

«Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию на протяжении всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему», — добавили в министерстве.

