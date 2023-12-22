Дело Майдана: суд наказал беркутовца, который пытал протестующих

Он был приговорен к 6 годам лишения свободы.

Суд вынес приговор экс-беркутовцу, обвиняемому в пытках протестующих на колоннаде центрального входа на стадион "Динамо" имени Лобановского. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Этим приговором суд апелляционной инстанции отменил оправдательный приговор Днепровского районного суда в Киеве, который раньше был предметом апелляционного рассмотрения и на основе постановления Кассационного уголовного суда Верховного Суда пересматривался в апелляционном порядке повторно.

Во время нового рассмотрения прокуроры доказали вину беркутовца, который является действующим работником полиции, в пытках.

Отмечается, что беркутовец преднамеренно пытал двух участников революции достоинства путем нанесения побоев, мучений и других насильственных действий.

Тогда же обоих протестующих сбросили с колоннады. В частности, одного из них, который на тот момент был несовершеннолетним, раздели при температуре воздуха -12 и ранили в бедро ноги ножом.

"После этого забрызгали перцовой жидкостью и заставили пройти обнаженным через группу правоохранителей, исполняя гимн Украины. Таким образом высмеивали его идеологические убеждения. В дальнейшем пострадавших обвинили в организации массовых беспорядков", - отмечает ОГП.

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