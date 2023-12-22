Справа Майдану: суд покарав беркутівця, який катував протестувальників

Його було засуджено до 6 років позбавлення волі.

Фото: Офіс Генпрокурора

Суд виніс вирок ексберкутівцю, обвинуваченому у катуванні протестувальників на колонаді центрального входу на стадіон "Динамо" імені В. Лобановського. Його було засуджено до 6 років позбавлення волі. Про це інформує Офіс Генпрокурора.

Цим вироком суд апеляційної інстанції скасував виправдувальний вирок Дніпровського районного суду міста Києва, який раніше був предметом апеляційного розгляду та на підставі постанови Касаційного кримінального суду Верховного Суду переглядався в апеляційному порядку повторно.

Під час нового розгляду прокурори довели вину беркутівця, який є діючим працівником поліції, у катуванні.

Зазначається, що беркутівець умисно катував двох учасників Революції гідності шляхом нанесення побоїв, мучення та інших насильницьких дій.

Тоді ж обох протестувальників скинули з колонади. Зокрема одного з них, який на той момент був неповнолітнім, роздягнули при температурі повітря -12 й поранили у стегно ноги ножем.

"Після цього забризкали перцевою рідиною та примусили пройти оголеним через групу правоохоронців, співаючи гімн України. Таким чином висміювали його ідеологічні переконання. У подальшому потерпілих звинуватили в організації масових заворушень", - зазначає ОГП.

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