У Києві патрульні зловили «на гарячому» пішохода, який перебігав дорогу у невстановленому місці

З чоловіком провели профілактичну бесіду та склали на нього відповідні адмінматеріали.

У Києві патрульні оперативно притягнули до відповідальності пішохода, який порушив ПДР. Так, днями, під час патрулювання у Шевченківському районі, інспектори помітили чоловіка, який перебігав проїзну частину у не встановленому місці.

Поліцейські зупинили пішохода, провели з ним профілактичну бесіду та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.

У Патрульній поліції Києва наголосили, що відповідно до ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП, непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху, передбачає штраф — 255 гривень.

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