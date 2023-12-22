В Киеве патрульные поймали «на горячем» пешехода, перебегавшего дорогу в неустановленном месте

С мужчиной провели профилактическую беседу и составили на него соответствующие админматериалы.

В Киеве патрульные оперативно привлекли к ответственности пешехода, который нарушил ПДД. Так, на днях, во время патрулирования в Шевченковском районе, инспекторы заметили мужчину, который перебегал проезжую часть в не установленном месте.

Полицейские остановили пешехода, провели с ним профилактическую беседу и составили на него соответствующие административные материалы.

В Патрульной полиции Киева подчеркнули, что в соответствии с ч. 1 ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами) КУоАП, неповиновение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами, невыполнение других правил дорожного движения, предусматривает штраф — 255 гривен.

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