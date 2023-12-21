На Волыни священник из-за черешни похитил и связал школьницу: ему назначили наказание

Суд признал назначил ему год испытательного срока.

На Волыни суд приговорил священника, который связал школьницу и угрожал ей оружием за то, что она рвала черешню на территории церкви. Об этом сообщает zaxid.net.

Инцидент произошел вечером 8 июня в Ковеле на территории храма Святой Анны римско-католической церкви.

Священник заметил девушку-подростка, которая рвала черешню, схватил ее за руки и потащил в гараж. Там обмотал ей скотчем лицо и тело так, что девочке трудно было дышать, а потом привязал к металлической трубе и угрожал винтовкой. Пытка длилась примерно 15 минут.

В суде священник объяснил свои действия "чрезмерной и плохо контролируемой злобой по поводу поступка потерпевшей, желанием ее припугнуть и проучить", раскаялся и сообщил, что компенсировал "моральный ущерб потерпевшей и извинился перед ее родителями".

Мужчину признали виновным в незаконном лишении свободы малолетней и назначил год испытательного срока, а также обязал заплатить около 7 тысяч гривен за проведенные экспертизы.

Приговор еще не вступил в законную силу, стороны могут подать апелляции.

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