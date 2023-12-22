В Черкасской области мужчина задушил шарфом отчима

В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения - содержание под стражей.

В Черкасской области сообщено о подозрении жителю г. Смела по факту умышленного убийства.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 16 декабря 52-летний мужчина, находясь в собственном доме, во время ссоры со своим отчимом, возникшей на почве длительных неприязненных отношений, нанес ему несколько ударов кулаками рук по голове и туловищу.

«Потом подозреваемый взял шарф и задушил им 70-летнего потерпевшего. По ходатайству стороны обвинения мужчине избрана мера пресечения - содержание под стражей», - сказано в сообщении.

Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

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