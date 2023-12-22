Госпродпотребслужба: в Украину не завезли опасный сыр, в котором обнаружили стафилококк

В Госпродпотребслужбе опровергли информацию об опасном сыре, который мог попасть на прилавки.

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В Госпродпотребслужбе опровергли информацию об опасном сыре со стафилококком, который мог попасть на прилавки экспортом из Франции.

Там сообщили, что 19 декабря Госпродпотребслужба получила информационное сообщение по системе быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF) об обнаружении патогенного микроорганизма «стафилококк коагулазоположительный» в сыре, который экспортировался из Франции.

В сообщении отмечалось, что распространение сыра произошло в Бельгию, Испанию и Великобританию. Однако документов, которые подтверждали бы отправку продукта в Украину, предоставлено не было.

20 декабря команда RASFF при Европейской комиссии уточнила, что груз с сыром в Украину не отправлялся.

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