Держпродспоживслужба: в Україну не завезли небезпечний сир, у якому виявили стафілокок

У Держпродспоживслужбі спростували інформацію щодо небезпечного сиру, який міг потрапити на прилавки.

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У Держпродспоживслужбі спростували інформацію щодо небезпечного сиру зі стафілококом, який міг потрапити на прилавки експортом із Франції.

Там повідомили, що 19 грудня Держпродспоживслужба отримала інформаційне повідомлення по системі швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) стосовно виявлення патогенного мікроорганізму «стафілокок коагулазопозитивний» в сирі, що експортувався з Франції.

В повідомленні зазначалося, що розповсюдження сиру відбулось до Бельгії, Іспанії та Великої Британії. Однак документів, які б підтверджували відправлення продукту до України, надано не було.

20 грудня команда RASFF при Європейській комісії уточнила, що вантаж із сиром в Україну не відправлявся.

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