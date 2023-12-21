В Україну могли завезти небезпечний французький сир: у продукті знайшли стафілокок

Сир «Reblochon de Savoie» походить із Франції.

Колаж: sud.ua

До України міг потрапити небезпечний сир зі стафілококом. Про це повідомляє Європейська система швидкого оповіщення про харчові продукти і корми (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF).

Сир «Reblochon de Savoie» привезли з Франції. У продукті виявили патогенні мікроорганізми - Стафілокок коагулазопозитивний.

Поки що досліджують всіх виробників цього сиру.

Держпродспоживслужба у свою чергу зазначила, що розповсюдження сиру відбулось до Бельгії, Іспанії та Великобританії. Крім цього, підтверджуючих документів стосовно відправлення партії сиру до України надано не було.

Як відомо, за частотою випадків саме стафілококове отруєння посідає перше місце серед харчових отруєнь. Причина його виникнення – потрапляння в організм ентеротоксину, що виділяється Staphylococcus aureus (Золотистий стафілокок).

Чутливість людини до ентеротоксину стафілокока дуже висока - отруєння настає у 90%, що вживали заражену їжу.

Золотистий стафілокок – це основний збудник інфекцій опорно-рухового апарату (артритів, остеомієліту та ін.). Він здатний викликати розвиток септичних артритів у підлітків.

При цьому золотистий стафілокок, ознаки якого спостерігаються в гнійному ураженні шкіри та м'яких тканин, в кісткову тканину й в суглоби потрапляє з током крові.

Серед усіх патологій, викликаних дією золотистого стафілокока, особливе місце займають ураження, які виникають в результаті безпосередньої дії токсинів бактерії на організм.

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