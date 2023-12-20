Купити автомобіль тепер можна всього за кілька кліків та без перевірок.

Як раніше ми писали, з 20 грудня у Дії доступна перереєстрація авто.

Українцям більше не треба ходити в сервісні центри МВС, стояти в чергах, купувати «бігунки», їздити за номерами, чекати оплати до банку й платити комісію.

Як перереєструвати авто у Дії?

Продавець генерує в Дії посилання або QR-код - покупець його сканує - погоджується з умовами - вибирає номер і версію техпаспорта: пластик та електронне свідоцтво в Дії або тільки електронне свідоцтво. Номери можна залишити старі або замовити індивідуальні.

Після успішної перевірки договір треба засвідчити Дія.Підписом.

Далі документи надійдуть до адміністратора сервісного центру МВС, який закріпить вибрані номери та роздрукує свідоцтво про реєстрацію авто. Готовий пакет документів надійде новому власнику у вибране відділення Укрпошти. А електронні документи на авто з’являться в Дії.

Зазначається, що на першому етапі сервіс доступний для легкових автівок, мотоциклів і мопедів.

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