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  1. В Украине

Как перерегистрировать авто в Дії: инструкция

15:51, 20 декабря 2023
Купить автомобиль теперь можно всего за несколько кликов и без проверок.
Как перерегистрировать авто в Дії: инструкция
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Как ранее мы писали, с 20 декабря в Дії доступна перерегистрация авто.

Украинцам больше не нужно ходить в сервисные центры МВД, стоять в очередях, покупать «бегунков», ездить по номерам, ждать оплаты в банке и платить комиссию.

Как перерегистрировать авто в Дії?

Продавец генерирует в Дії ссылку или QR-код – покупатель его сканирует – соглашается с условиями – выбирает номер и версию техпаспорта: пластик и электронное свидетельство в Дії или только электронное свидетельство. Номера можно оставить старые или заказать индивидуальные.

После успешной проверки договор следует удостоверить Дія. Підпис.

Далее документы поступят администратору сервисного центра МВД, который закрепит выбранные номера и распечатает свидетельство о регистрации авто. Готовый пакет документов поступит новому владельцу в выбранное отделение Укрпочты. А электронные документы на авто появятся в Дії.

Отмечается, что на первом этапе сервис доступен для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов.

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