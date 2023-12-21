В Хмельницком суд наказал мужчину за записки с угрозами

Записки с угрозами мужчина клеил на гараж якобы незаконного застройщика.

Хмельницкий апелляционный суд оставил без изминений постановление местного суда о привлечении жителя г. Хмельницкого к административной ответственности за мелкое хулиганство. Об этом сообщила пресс-служба ХАС.

Отмечается, что вечером 3 сентября 2023 на переулке Ипподромный в г. Хмельницком местный житель по хулиганским мотивам на гараже оставил записку с угрозами, которые унижали честь и достоинство его владельца.

Хмельницкий горрайонный суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и наложил на него взыскание – 68 гривен штрафа.

С просьбой отменить постановление суда первой инстанции мужчина обратился в апелляционный суд.

«Считает, что не совершал ничего противозаконного. Ссылался на то, что ни улик, ни свидетелей его противоправных действий нет. Однако подтвердил, что между ним и пострадавшим есть конфликт по поводу незаконного построения гаража», - пишет суд.

Во время апелляционного пересмотра дела владелец гаража подтвердил, что именно апеллянт 3 сентября оставил на его гаражном помещении записку с угрозами. На следующий день он написал заявление в полицию и просил принять меры к мужчине, который постоянно клеит на дверь гаража записки угрожающего содержания.

В последней, например, говорилось: «Ще раз стукнеш дверима, воротами незаконного гаража, тобі гаплик. Документи на гараж, усі рішення міськвиконкому, сплата за землю за 40 років, погодження усіх жителів, інакше усе згорить…».

В своих письменных объяснениях полиции от 28 сентября апеллянт подтвердил, что у него с владельцем гаража неприязненные отношения, и он на воротах оставил ему записку, в которой с угрозами сообщил, чтобы он ее не срывал.

То есть он не отрицал заявление потерпевшего и его объяснения об оскорбительном приставании к нему путем написания этих записок, отметил ХАС.

«Поэтому из приведенного усматривается, что (апеллянт) своими действиями, заключавшимися в оставлении записок с угрозами, унижающими честь и достоинство (потерпевшего), оскорбительно придирался к последнему, чем нарушил общественный порядок и его спокойствие, образующее состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 173 КУоАП – мелкого хулиганства», – констатировал апелляционный суд и отклонил апелляционную жалобу.

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