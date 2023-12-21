Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада назначила членов Счетной палаты – среди них экс-глава АМКУ Ольга Пищанская

Главой Счетной палаты могут назначить бывшую главу АМКУ Ольгу Пищанскую.

Покупка, производство и перевозка медицинского каннабиса легализована, — Рада приняла закон

Как отметила нардеп Ирина Геращенко, это закон «не о медицинском каннабисе, а о его промышленном производстве»

ВККС обратилась в СБУ, ГУР и МИД о подтверждении или опровержении гражданства рф у Романа Игнатова

Также решили создать рабочую группу, которая будет заниматься установлением истины в вопросе наличия или отсутствия гражданства рф у главы ВККС.

Как глава ВККС Роман Игнатов в свое время объяснил слухи о наличии у него российского гражданства

Ранее глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Роман Игнатов уже объяснял, есть ли у него российское гражданство.

Вести заседания ВККС, очевидно, пока будет Руслан Сидорович

ВККС решило принять меры в связи с опубликованием в СМИ данных о российском гражданстве главы ВККС.

  1. В Украине

В Хмельницком суд наказал мужчину за записки с угрозами

07:57, 21 декабря 2023
Записки с угрозами мужчина клеил на гараж якобы незаконного застройщика.
В Хмельницком суд наказал мужчину за записки с угрозами
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Хмельницкий апелляционный суд оставил без изминений постановление местного суда о привлечении жителя г. Хмельницкого к административной ответственности за мелкое хулиганство. Об этом сообщила пресс-служба ХАС.

Отмечается, что вечером 3 сентября 2023 на переулке Ипподромный в г. Хмельницком местный житель по хулиганским мотивам на гараже оставил записку с угрозами, которые унижали честь и достоинство его владельца.

Хмельницкий горрайонный суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и наложил на него взыскание – 68 гривен штрафа.

С просьбой отменить постановление суда первой инстанции мужчина обратился в апелляционный суд.

«Считает, что не совершал ничего противозаконного. Ссылался на то, что ни улик, ни свидетелей его противоправных действий нет. Однако подтвердил, что между ним и пострадавшим есть конфликт по поводу незаконного построения гаража», - пишет суд.

Во время апелляционного пересмотра дела владелец гаража подтвердил, что именно апеллянт 3 сентября оставил на его гаражном помещении записку с угрозами. На следующий день он написал заявление в полицию и просил принять меры к мужчине, который постоянно клеит на дверь гаража записки угрожающего содержания.

В последней, например, говорилось: «Ще раз стукнеш дверима, воротами незаконного гаража, тобі гаплик. Документи на гараж, усі рішення міськвиконкому, сплата за землю за 40 років, погодження усіх жителів, інакше усе згорить…».

В своих письменных объяснениях полиции от 28 сентября апеллянт подтвердил, что у него с владельцем гаража неприязненные отношения, и он на воротах оставил ему записку, в которой с угрозами сообщил, чтобы он ее не срывал.

То есть он не отрицал заявление потерпевшего и его объяснения об оскорбительном приставании к нему путем написания этих записок, отметил ХАС.

«Поэтому из приведенного усматривается, что (апеллянт) своими действиями, заключавшимися в оставлении записок с угрозами, унижающими честь и достоинство (потерпевшего), оскорбительно придирался к последнему, чем нарушил общественный порядок и его спокойствие, образующее состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 173 КУоАП – мелкого хулиганства», – констатировал апелляционный суд и отклонил апелляционную жалобу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Єгорова
    Наталія Єгорова
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Олег Білостоцький
    Олег Білостоцький
    суддя Одеського окружного адміністративного суду