У Хмельницьку суд покарав чоловіка за записки з погрозами

Записки з погрозами чоловік клеїв на гараж, нібито, незаконного забудовника.

Хмельницький апеляційний суд залишив без змін постанову місцевого суду про притягнення жителя м. Хмельницького до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство. Про це повідомила пресслужба ХАС.

Зазначається, що увечері 3 вересня 2023 року на провулку Іподромний в м. Хмельницькому місцевий мешканець з хуліганських мотивів на гаражі залишив записку із погрозами, які принижували честь та гідність його власника.

Хмельницький міськрайонний суд визнав чоловіка винним у дрібному хуліганстві та наклав на нього стягнення – 68 гривень штрафу.

З проханням скасувати постанову суду першої інстанції чоловік звернувся до апеляційного суду.

«Уважає, що не вчиняв нічого протизаконного. Посилався на те, що ні доказів, ні свідків його протиправних дій немає. Однак підтвердив, що між ним та потерпілим є конфлікт щодо незаконної побудови гаража», - пише суд.

Під час апеляційного перегляду справи власник гаража підтвердив, що саме апелянт 3 вересня залишив на його гаражному приміщенні записку із погрозами. Наступного дня він написав заяву до поліції й просив вжити заходи до чоловіка, котрий постійно клеїть на двері гаража записки погрозливого змісту.

У останній, для прикладу, йшлося: «Ще раз стукнеш дверима, воротами незаконного гаража, тобі гаплик. Документи на гараж, усі рішення міськвиконкому, сплата за землю за 40 років, погодження усіх жителів, інакше усе згорить…»

У своїх письмових поясненнях поліції від 28 вересня апелянт підтвердив, що у нього з власником гаража неприязні взаємини, і він на воротах залишив йому записку, у якій з погрозами повідомив, щоб він її не зривав.

Тобто, він не заперечував заяву потерпілого та його пояснення про образливе чіпляння до нього шляхом написання цих записок, зазначив ХАС.

«Тому, із наведеного вбачається, що (апелянт) своїми діями, які полягали у залишенні записок із погрозами, що принижували честь та гідність [потерпілого], образливо чіплявся до останнього, чим порушив громадський порядок і його спокій, що утворює склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП, – дрібного хуліганства», – констатував апеляційний суд та відхилив апеляційну скаргу.

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