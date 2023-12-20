Поліція закрила справу про підпал автомобіля народного депутата Гео Лероса

Справу закрили у зв'язку із закінченням строків досудового розслідування, зазначили у поліції.

Столична поліція закрила кримінальне провадження щодо підпалу автомобіля народного депутата Гео Лероса через закінчення строків досудового розслідування.

Як пише «Укрінформ», про це повідомили у слідчому управлінні Головного управління Нацполіції у місті Києві.

В повідомленні сказано, що 21 лютого 2022 року зазначене кримінальне провадження закрито на основі абзацу 2 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв'язку із закінченням строків досудового розслідування.

Як повідомляють у ЗМІ, 28 серпня 2020 року народний депутат Гео Лерос заявив, що його авто спалили. За цим фактом було зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна).

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