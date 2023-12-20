Полиция закрыла дело о поджоге автомобиля народного депутата Гео Лероса

Дело закрыли в связи с истечением сроков досудебного расследования, отметили в полиции.

Столичная полиция закрыла уголовное производство по поджогу автомобиля народного депутата Гео Лероса из-за истечения сроков досудебного расследования.

Как пишет «Укринформ», об этом сообщили в следственном управлении Главного управления Нацполиции в городе Киеве.

В сообщении говорится, что 21 февраля 2022 года указанное уголовное производство закрыто на основе абзаца 2 п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, в связи с истечением сроков досудебного расследования.

Как сообщают в СМИ, 28 августа 2020 года народный депутат Гео Лерос заявил, что его авто сожгли. По этому факту было зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 194 УКУ (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

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