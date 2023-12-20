Германия впервые может конфисковать замороженные активы России: речь идет о сотнях миллионов евро

До этого Германия только замораживала активы российских компаний, но федеральная прокуратура начала решительные действия.

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Германия намерена конфисковать сотни миллионов евро российских средств. Генеральная прокуратура ФРГ подала соответствующее заявление в Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщает Spiegel.

Так, генпрокуратура намерена вернуть в бюджет более 720 миллионов евро замороженных средств, размещенных дочерней компанией Московской фондовой биржи в немецком филиале крупного американского банка JP. Morgan.

«До сих пор Германия только замораживала активы российских компаний из санкционного списка ЕС. Из-за того, что одна из компаний хотела, чтобы ее деньги исчезли, Федеральная прокуратура начала действовать: деньги должны попасть в государственную казну. Такого никогда не случалось», – отмечает издание.

Авторы отмечают, что в начале полномасштабного вторжения рф на территорию Украины более половины активов состоятельных россиян «утекло» из ЕС еще до введения первых санкций – очевидно, еще не существовало адекватных законов, чтобы остановить этот процесс сразу.

В 20222 году Германия оценила общую сумму замороженных активов в чуть менее пяти миллиардов евро.

«Если Федеральная прокуратура выиграет дело во Франкфурте-на-Майне, то более 700 миллионов евро поступят в федеральный бюджет. Эти деньги не будут предназначены для конкретной цели. В прошлом звучали призывы конфисковать российские средства и направить их в помощь Украине», – говорят в Spiegel.

Добавляется, что к J.P. Morgan поступило платежное поручение, согласно которому вышеупомянутые средства должны быть переведены на счет другой дочерней компании московской биржи, но задействованные банки не провели перевод.

«По словам следователей в Карлсруэ, возможна конфискация денег как уголовного преступления, поскольку платежное поручение являлось попыткой обойти санкции ЕС. Так как, похоже, нет надежды на арест преступников, государство может конфисковать деньги по решению суда», – отметили в издании.

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