В Киеве открыли автопроезд и движение трамваев на пересечении улиц Дегтяревской и Довженко

Трамваи курсируют по постоянным схемам движения, а движение временных автобусных маршрутов №№ 14-Т, 14-ТК закрыто.

Фото: kyivcity.gov.ua

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сообщил, что 20 декабря был открыт автопроезд, а также возобновлено движение трамвайных маршрутов №№ 14, 15 на пересечении улиц Дегтяревской и Александра Довженко. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В Департаменте отметили, что трамваи курсируют по постоянным схемам движения. Движение временных автобусных маршрутов №№ 14-Т, 14-ТК закрыто.

Ранее было открыто движение по Дегтяревскому путепроводу – для проезда автотранспорта и трамваев по обновленным путям. Как отмечает Департамент, работы на путепроводе продолжаются.

«В дальнейшем состоится обустройство пешеходной зоны с соблюдением норм доступности и инклюзии, будут продолжаться работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и благоустройству территории», - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что движение транспорта было перекрыто в рамках реконструкции Дегтяровского путепровода.

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