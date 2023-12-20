«Киевстар» устранил трудности со связью, которые возникли утром

Сервисы работают в обычном режиме.

Изображение: freepik.com

Мобильный оператор связи «Киевстар» сообщил об устранении трудностей со связью, которые возникли утром 20 декабря в ряде городов на западе и юге Украины.

Там отметили, что сейчас сервисы работают в обычном режиме. LTE в Украине и в роуминге работает без ограничения скорости.

У оператора рассказали, что завершают стабилизацию после масштабной хакерской атаки.

Также в «Киевстаре» обещают в ближайшее время проинформировать о начислении бонусов и компенсаций абонентам.

Как мы сообщали, 12 декабря «Киевстар» стал мишенью мощной хакерской атаки.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на «Киевстар». Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы рф.

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