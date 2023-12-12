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  1. В Украине

СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки на «Киевстар»

18:03, 12 декабря 2023
Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы рф.
СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки на «Киевстар»
Источник фото: Shutterstock
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Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на одного из национальных операторов мобильной связи «Киевстар». Как сообщили в пресс-службе, одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы рф.

«Сразу после возникновения инцидента в офисы компании выехала оперативно-следственная группа СБУ, которая документирует все обстоятельства атаки. Кроме того, по месту происшествия работают киберспециалисты СБУ, которые предоставляют помощь сотрудникам «Киевстара» и координируют усилия всех государственных учреждений для скорейшего восстановления сети», - говорится в сообщении.

Производство открыто по восьми статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, это:

  • ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей);
  • ст. 361-1 (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт);
  • ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ст. 111 (государственная измена);
  • ст. 113 (диверсия);
  • ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);
  • ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);
  • ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

Как мы сообщали, 12 декабря «Киевстар» стал мишенью мощной хакерской атаки.

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