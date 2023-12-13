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Верховный Суд пришел к выводу, что вмешательство суда в право мужчины мирно владеть земельным участком соответствует закону.

Верховный Суд сделал вывод, является ли доцент кафедры в случае получения денег от студента, субъектом ответственности по статье 354 УК

В случае получения неправомерной выгоды от студента за выполнение дипломной работы вместо него и за содействие ее успешной защите перед государственной экзаменационной комиссией доцент кафедры является субъектом состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 354 УК, – Верховный Суд.

Опубликованы изменения в Порядок внесения средств на спецсчет при применении залога как меры пресечения

Подозреваемый, обвиняемый освобождается из-под стражи после получения и проверки уполномоченным должностным лицом места предварительного заключения информации, содержащейся в платежной инструкции и подтверждающей внесение залога, такая проверка не может длиться больше дня.

Работу госпредприятия ГСА, ответственного за Реестр судебных решений и техническое сопровождение судебной власти, могут заблокировать

Работа государственного предприятия «Информационные судебные системы», отвечающего за функционирование Реестра судебных решений и техническое обеспечение рассмотрения дел в судах, может оказаться заблокированной с 2024 года.

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  2. / В Украине

В Одессе обрушилась часть жилого дома: фото

00:00, 13 декабря 2023
Погибших и пострадавших нет.
В Одессе обрушилась часть жилого дома: фото
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Во вторник, 12 декабря, в центральной части Одессы обрушилась часть жилого дома. Об этом сообщает «Думская».

«На Серова обрушился кусок 3-х этажного жилого дома», – говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет.

Издание со ссылкой на спасателей сообщает, что предварительно здание находилось в аварийном состоянии.

Аварийность дома будет проверять специальная комиссия.

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