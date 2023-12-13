В Одесі обрушилася частина житлового будинку: фото

У вівторок, 12 грудня, у центральній частині Одеси обвалилася частина житлового будинку. Про це повідомляє «Думська».
«На Сєрова обвалився шматок 3-х поверхового житлового будинку», - йдеться у повідомленні.
Загиблих і постраждалих немає.
Видання із посиланням на рятувальників повідомляє, що попередньо будинок перебував в аварійному стані.
Аварійність будинку буде перевіряти спеціальна комісія.
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