На Харківщині можуть розширити зону примусової евакуації, — ОВА

Наразі в області два найнебезпечніші напрямки - Борівсько-Лиманський і Куп'янський.

Фото: Еспресо

На Харківщині можуть розширили перелік прифронтових громад, де відбувається примусова евакуація. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

"Наразі розглядаємо можливу примусову евакуацію ще з кількох населених пунктів. Усе залежатиме від військової обстановки", - сказав він.

За словами Синєгубова, нині в області два найнебезпечніші напрямки - Борівсько-Лиманський і Куп'янський. На Куп'янському наразі проживають майже 2,5-3 тисяч осіб, зокрема 256 дітей.

Також він повідомив, що раніше з прифронтових громад Куп'янського району під час примусової евакуації було вивезено 299 дітей.

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