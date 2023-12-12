Кабмін погодив призначення двох голів ОДА

КМУ погодив призначення двох очільників обласних державних адміністрацій та двох голів районних держадміністрацій.

Джерело фото: kmu.gov.ua

У вівторок, 12 грудня, Кабінет Міністрів України провів засідання під час якого погодив призначення двох очільників обласних державних адміністрацій та двох голів районних держадміністрацій.

Так, Урядом було погоджено призначення:

Філашкіна Вадима Сергійовича головою Донецької обласної державної адміністрації;

Мамонова В’ячеслава Михайловича головою Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

Мірошниченка Павла Леонідовича головою Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області.

Крім того, Кабмін погодив звільнення Коваля Олександра Сергійовича з посади голови Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області та погодив призначення його головою Рівненської ОДА.

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