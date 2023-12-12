Кабмин согласовал назначение двух глав ОГА

Во вторник, 12 декабря, Кабинет Министров Украины провел заседание, во время которого согласовал назначение двух глав областных государственных администраций и двух глав районных госадминистраций.
Так, Правительством было согласовано назначение:
Филашкина Вадима Сергеевича главой Донецкой областной государственной администрации;
Мамонова Вячеслава Михайловича главой Днепровской районной государственной администрации Днепропетровской области;
Мирошниченко Павла Леонидовича главой Корюковской районной государственной администрации Черниговской области.
Кроме того, Кабмин согласовал увольнение Коваля Александра Сергеевича с должности главы Ровенской районной государственной администрации Ровенской области и согласовал назначение его главой Ровенской ОГА.
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