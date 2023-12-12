Польша повысит размер выплат для некоторых беженцев до 800 злотых: что нужно знать

Вырастет сумма денежной помощи для украинских беженцев с детьми до 18 лет, получающих поддержку по программе 500+.

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Польша с 1 января 2024 г. увеличит сумму денежной помощи для украинских беженцев с детьми до 18 лет, получающих поддержку по программе 500+. Об этом сообщает Ukrayina.pl

Так, до конца 2023 года украинцы на каждого несовершеннолетнего ребенка будут получать по 500 злотых (4 575 грн) ежемесячно. Однако уже с 1 января эти выплаты возрастут до 800 злотых (7-320 грн).

Лицам, уже получающим эти выплаты, ничего делать не нужно — выплаты перечислят автоматически.

Все другие виды финансовой помощи в Польше в 2024 г. останутся без изменений.

Как оформить в Польше выплаты на ребенка и какие документы нужны

С 1 февраля начнется сбор заявок на назначение пособия по уходу за ребенком на период с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года. Украинцы, которые впервые будут участвовать в программе 800+, должны обратиться в управление социального страхования (ZUS) и иметь при себе следующие документы:

идентификационный номер PESEL (заявителя и ребенка);

адрес электронной почты;

номер телефона польского оператора;

номер банковского счета в Польше

При этом, чтобы получать пособие на ребенка, нужно находиться в Польше легально.

Также у ZUS могут попросить дополнительные документы, в частности, если обращающийся прибыл в Польшу до 24 февраля 2022 года, а ребенок приехал уже после этой даты. В таком случае могут попросить решение суда о назначении заявителя временным опекуном ребенка или документ, подтверждающий легальность пребывания и доступ к рынку труда в стране.

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