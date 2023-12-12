Сбой в «Киевстар»: повлиял ли он на связь на фронте

На линии фронта военные пользуются несколько иной связью.

Фото: mc.today

Для украинских военных на фронте масштабный сбой «Киевстар» не стал помехой, поскольку они используют несколько иную связь. Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

«На линии фронта военные пользуются несколько иной связью. На данный момент это не влияет на ситуацию, на действия военнослужащих абсолютно. В принципе для гражданских граждан это, возможно, доставляет неудобства, а вот для военнослужащих это не имеет никакого значения», - рассказал Фитьо.

Напомним, что 12 декабря в работе оператора мобильной связи Киевстар произошел технический сбой из-за хакерской атаки на ядро сети.

У Vodafone сообщили о значительном увеличении нагрузки из-за сбоя в Kyivstar.

Добавим, сбой Киевстара повлияет на работу некоторых терминалов и банкоматов «ПриватБанка».

Также в настоящее время сроки возобновления работы мобильного оператора Киевстар неизвестны.

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