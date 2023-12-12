Сбой «Киевстара» повлияет на работу некоторых терминалов и банкоматов «ПриватБанка»: что нужно знать

Речь идет о банкоматах и терминалах, работающих на мобильных картах.

Произошедший 12 декабря сбой в сети «Киевстара» повлияет на работу некоторых терминалов и банкоматов «ПриватБанка». Об этом сообщил спикер «ПриватБанка» Олег Серга в комментарии изданию hromadske.

«Для общего понимания, некоторая часть всех банков, банкоматов и POS-терминалов работают на мобильных картах. То есть в POS-терминале стоит мобильная карта. Для тех терминалов, которые работают на мобильных карточках «Киевстара», конечно, эта проблема влияет на их работу», — отметил Серга.

Он добавил, что некоторые банкоматы также используют мобильную связь, но у банкоматной сети «ПриватБанка» максимальный процент АТМ, использующих услуги «Киевстара», составляет до 5%.

«То есть на работу банкоматной сети это почти не повлияло. Мы полагаем, что максимальный риск до 5% у нас. На часть сетей это может повлиять, но не во всю», — подчеркнул спикер.

Ранее мы писали, что абоненты Киевстара не могут перейти на других операторов через роуминг.

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